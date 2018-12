Motra e Encës, Uindi është njëra nga femrat më të përfolura në showbizzin shqiptar.

Duke qenë se është tejet aktive në rrjete sociale, imazhet e saj komentohen pothuajse gjithnjë nga ndjekësit.

Në postimin e fundit ajo ka reaguar ndaj ndjekësve të cilët shpesh në fotot e saj e quajnë ‘lopë’ dhe për këtë Uindi thotë disa fjalë.

“Sa me pelqen kur injorantet me komentojn “lop” ne foto😂 Me inspiron te hedh akoma me shume foto me trupin ✨ Hajt cmenduni 💋 & mos na rruni 🍆 #kujtpoihan”, shkruan ajo.

Vlen të ceket se Uindi me profesion është grimere. /Lajmi.net/