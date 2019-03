Sot, në veri dhe në perëndim të vendit, do të jetë kryesisht mot me diell.

Në pjesët e tjera të vendit, pas të motit me re, në irët e mesditës di të jetë periudhame diell.

Do të fryej një erë e dobët nga veri dhe verilindje.

Temperatura e mëngjesit do të jetë nga zero deri në pesë gradë, kurse ajo më e larta ditore do të jetë12-15 gradë.

Në Kosovë e premtja do të jetë kryesisht me diell dhe me mot të ngrohtë, veçanërisht gjatë fundjavës kur në shumicën e viseve tona temperatura maksimale pritet të jetë rreth 20 gradë.

Prej të martës, do të jetë mot me re dhe dukshëm më i ftohtë, pjesërisht me shi.

Për shkak të përmirësimeve të kushtet meteorologjike, do të ketë një zvogëlim të simptomave të njerëzve të sëmurë kronikë dhe të ndjeshëm.

Kujdes u këshillohet pacientëve me sëmundje të zemrës.