Sot (e mërkurë) në pjesën e parë të ditës mbi vendin tonë do të mbajë mot kryesisht me diell, pasdite me vranësira të dendura të cilat vende-vende do të sjellin reshje shiu të intensitetit të dobët.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-31 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike do të shënoj rritje. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes e lehtë deri mesatare.