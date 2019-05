Këngëtarja e cila ka vëmendjen e publikut tash e sa vite për shkak të stilit të saj të veçantë ka lansuar projektin e saj më të ri.

Bëhet fjalë për Kidën e cila sot lansoi “Deja Vu”, që njëherësh është edhe projekti i saj i parë pas largimit nga labeli “On Records”, me të cilin filloi karrierën dhe numëroi shumë hite.

“Deja Vu” vjen në bashkëpunim me këngëtarin dhe reperin Lyrical Son, projekt i cili sjellë dyshen me shumë ritëm dhe padyshim që edhe do hyjë në hitet e kësaj vere.

Ndryshe, Kida ka treguar për Gazetën Express që ka gati edhe dy këngë të tjera që presin dritën e gjelbër për lansim nga ajo.