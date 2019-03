Pasi i u shfaq para ndeshjeve të Champions League duke bërë disa magji me topin, deri në atë pikë sa lindi dyshimi nëse bëhej fjalë për një video të vërtetë apo të përpunuar, një tjetër video interesante ka rrjedhur në internet për Lionel Messin.

10-shi magjik i Barcelonës ka treguar aftësitë e tij me një specialitet krejtësisht tjetër, më ndryshe.

Messi arriti të bëjë me shishe të Pepsit atë që vështirë se mund ta bëj dikush tjetër, duke treguar se është magjik edhe me gjëra tjera, e jo vetëm me topin në kqmbë siç jemi mësuar ta shohim për më shumë se 10 vite.

Kjo video po qarkullon në internet dhe ksa lindi dyshimi nëse bëhej fjalë për një video të vërtetë apo të përpunuar. /Gazeta Express/