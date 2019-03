Ata po kurorëzojnë me martesë lidhjen e tyre 10 vjeçare.

Gresa Behluli dhe Lulëzim Morina sapo janë futur në sallë tek të ftuarit, ku menjëherë kanë realizuar dhe vallëzimin e tyre të parë.

E një moment mjaft prekës, ka qenë dhe ai kur babai puth Gresa Behlulin në ballë, ku këtë moment e ka ndarë me ndjekësit, motra e Gresës, Besiana.

Kujtojmë se në mesin e shumë fytyrave të njohura të ekranit, pjesë e kësaj dasme është bërë dhe kryeministri i vendit bashkë me bashkeshorten e tij, Anitën.

Ndërsa do jenë emra të shumtë ata që do argëtojnë të ftuarit me këngë, por nuk do mungoj as zëri i Shkurte Fejzës, pasi kjo është një nga dëshirat e Gresës./GazetaBlic