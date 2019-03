Në Prizren po mbahet kanagjegji i Gresa Behlulit.

Familjarë, shoqëri e kolegë këngëtarë janë mbledhur për të festuar në këtë ditë kaq të rëndësishme për Gresën.

E momenti më emocionues ka qenë ai kur babai ka shoqëruar Gresën për tek të ftuarit.

Do jetë pikërisht dita e shtunë, 30 mars, kur Gresa do t’i jap fund përfundimisht beqarisë, por ndonëse kanagjegji po mbahet në Prizren, dasma do të mbahet në Prishtinë.

Në dasmë, përveç këngëtarëve kolegë, do këndojë edhe Shkurte Fejza, pasi kjo është dhe dëshira e vet Gresës./GazetaBlic