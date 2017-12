Momente nga përfaqësimi i Blerta Lekës nga Miss Universe

Perfaqesimi i Shqiperise nga une ne @missuniverse.Ishte nje eksperience e cila do te mbetet gjate ne mendjen time pavarsisht rezultateve finale,personalisht dhashe maksimumin tim por jo cdo gje varej nga une.Une do te kujtoj cdo moment te bukur qe kalova aty me secilen prej vajzave qe arrita te krijoj shoqeri per ato 20 dite qe ne qendruam sebashku,gjithashtu dua te them se duhet te mbeshtesim cdo miss qe do te shkoj atje mbas meje sepse eshte vertet nje ndihmese shume e madhe nga ana psikologjike nuk duhet te harrojme qe jemi nje vend i vogel.Dua te falenderoj ato njerez qe vertet me mbeshteten qe me derguan mesazhe pafund urime dhe qe paten besim te une.Dua gjithashtu te falenderoj drejtorin nacional te #missuniversAlbania @eduartdeda i cili ben nje pune vertet te madhe dhe per mundesit dhe rruget qe i hap cdo vajze e cila kurorezohet por jo vetem. Ne fund dua falenderoj familjen time cila pa asnje kusht me qendron prane ne cdo moment ♥️

