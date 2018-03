Mohamed Salah me rekord historik në Liverpool

Mohamed Salah e ka thyer një rekord historik për Liverpoolin me katër gola të shënuara të shtunën në Premierligë.

Katër golat në fitoren e Liverpoolit ndaj Watfordit të shtunën pasdite e çuar në 36 në total numrin e golave të egjiptianit në sezonin debutues për Liverpoolin.

Asnjë lojtar tjetër nuk e ka arritur këtë veçori deri tani.

Rekordi mbahej deri tani nga Fernando Torres me 33 gola, i arritur në sezonin e tij debutues 2007-08.

