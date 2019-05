Ajo është ë njohur në Kosovë, por së fundmi është bërë e njohur edhe në shqipëri.

Bëhet fjalë për Argjira Spanca, blogerja e njohur nga Kosova, e cila këtë sezon televiziov është bërë pjesë e emisionit “E diell” në rolin e një prej moderatorëve të shumta.

Por Argjira i ka befasuar të gjithë shqiptarët me një deklaratë shokuese të bërë dje në emisionin “Thumb”, ku ka qenë e ftuar.

E pyetur nga gazetarja se, nëse i pëlqejnë më shumë djemtë nga Kosova apo nga Shqipëria, moderatorja e re e top Channel është përgjigjur duke lënë të habitur të gjithë.

“S’po dua të ofendoj më shumë, por mendoj se djemtë më të bukur janë në Prishtinë.

Por qesh gjithmonë me shoqet e mia, se në Tiranë kur të ngucin (gjuajnë) përdorin fjalë shumë të ëmbla, në Kosovë dinë me të nguc shumë me fjalë banale, domethënë të vjen për të vjellë, kur të ngucin atje.

Këtu është tepër cute dhe ndonjëherë më qeshet, se ngjan shumë ndryshe”, ka deklaruar Argjira Spanca.