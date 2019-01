Stela Kotri moderatorja e njohur shqiptare u bë nënë për herë të dytë në janar të vitit 2017.

Ajo solli në jetë një vogëlush, të cilit i vendosi emrin Amos.

Ditën e sotme Amos feston ditëlindjen e tij të dytë dhe Stela e ka uruar nëpërmjet disa fjalëve emocionuese.

Moderatorja ka vendosur Amosin në rolin e treguesit dhe zbulon me kujdes disa nga hapat e tij.

“Unë quhem Amos Muca dhe sot bëj 2 vjeç. Mami më ka thënë që edhe pse vëllai Eros ishte fëmija i parë në familjen tonë përsëri kur erdha unë në jetë lumturia ishte e një tjetër dimensioni, sepse dashuria nuk përsëritet, as zëvendësohet por lind ndryshe çdoherë me të njëjtën fuqi.

Madje mami më thotë që vërtet Eros është princi i familjes ama unë jam dielli që ka shkëlqyer në çdo drejtim jetën e tyre.

E kujtoj shumë mire datën 20.01.2017 sepse kur erdha në këtë botë mu deshën 24 orë të ambientohesha me botën e re aq sa doktorët më morën nga mami dhe më ndihmuan me aparatura që frymëmarrja ime te normalizohej.

Por gjithçka kaloi falë doktorit që kishte qenë i përkushtuar në çdo detaj dhe ishte kujdesur që shtatzënia dhe lindja ime të shkonte sa më mirë.

Deri tani mami kaq më ka treguar por e di që ky është vetëm fillimi i një jete të gjatë që kam përpara sepse misioni im tani është të jetoj deri 100 vjeç.

Gëzuar ditëlindjen Amos dashuria”,– shkruan moderatorja krahas fotove me vogëlushin.

Une quhem Amos Muca dhe sot bej 2 vjec ? Mami me ka thene qe edhe pse vellai Eros ishte femija i pare ne familjen tone prap kur erdha une ne jete lumturia ishte e nje tjeter dimensioni,sepse dashuria nuk perseritet,as zevendesohet por lind ndryshe cdohere me te njejten fuqi…

Madje mami me thote qe vertet Eros eshte princi i familjes ama une jam dielli qe ka shkelqyer ne cdo drejtim jeten e tyre…

E kujtoj shume mire daten 20.01.2017 sepse kur erdha ne kete bote mu deshen 24 ore te ambjentohesha me boten e re aq sa doktoret e maternitetit #koçogliozheni me moren nga mami dhe me ndihmuan me aparatura qe frymemarrja ime te normalizohej…

Por gjithcka kaloi fale doktorit @ilirtasha qe kishte qene i perkushtuar ne cdo detaj dhe ishte kujdesur qe shtatezania dhe lindja ime te shkonte sa me mire…

Deri tani mami kaq me ka treguar por e di qe ky eshte vetem fillimi i nje jete te gjate qe kam perpara sepse misioni im tani eshte te jetoj deri 100 vjec ?? #happybirthday #amosdashuria #2yearsold

Ndjesinë e të qenurit nënë Stela e ka provuar 7 vite më parë, me ardhjen në jetë të djalit të saj, Eros.