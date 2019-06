Ajo asnjëherë nuk është frikësuar që t’i tregoj asetet e saj.

Modelja e famshme, Emily Ratajkowski e dha maksimumin e saj në dukje gjata lansimit të koleksionit të saj të ri për veshjet për femra ‘Nasty Gal’.

28 vjeçarja zbuloj se idea për të krijuar linjën e saj personale të veshjeve erdhi në mënyrë spontane.

“Mua vërtetë më ka pëlqyer idea e ‘Nasty Gal’. Mendoj që është një koncept i mrekullueshëm” , ka deklaruar Emily.

Modelja dukej mahnitëse qatë lansimit të linjës së saj në një veshje në të cilën tregoj belinë e hollë dhe trupin shtatgjatë.

Ylli i hitit ‘The Gone Girl’ ka arritur të jetë mjaft e ndjekur në ‘Instagram’ me mbi 23 milionë ndjekës ndërsa me mbi 1.4 në ‘Twitter’.

Ajo këtë famë po e shfrytëzon maksimalisht për të promvuar projektet e saj dhe linjën e saj më të re të veshjeve./Indeksonline/