Ka ardh koha pak për pushime.

Futbollisti i Përfaqsueses së Kosovës Milot Rashica, po korrë suksese të mëdha në karrierën e tij futbollistike, shkruan Indeksonline.

Djaloshi nga Vushtrria ka mbyllur një sezon fantastik me ekipin e tij Werder Bremen, në Bundesligën Gjermane, por ka bërë paraqitje tejet të mira edhe me fanellën e Kosovës.

Kjo ka bërë që ekipe të mëdha të ligave evropiane të hedhin sytë nga Milot Rashica.

E se fundmi Miloti me anë të disa imazheve të publikuar ka bërë me dije që ka filluar pushimet, së bashku me të fejuarën e tij ata kanë arritur në Maldive, ku në një ambient fantastik do ti kalojnë pushimet.