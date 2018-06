Mbreti i muizikës pop, kthehet me diskun “Scorpion” të reperit kanadez Drake.

Në albumin e pestë të studios së Drake, i lansuar këtë të premte paraqitet zëri i Michael Jackson në këngën “Don`t matter to me”

“Suddenly, you say you do not want me anymore / all of a sudden, you say I closed the door / I do not care”

Drake nuk ka ofruar detaje se kur është bërë kjo temë, por dihet se Michael Jackson ka bërë disa këngë të cilat nuk janë përfunduar.