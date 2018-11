Victoria’s Secret është një prej shfaqjeve më të rëndësishme dhe të rëndësishme të modës.

Endërkohë që gjithmonë kemi patur interes të shohim engjëj e Victoria’s në pasarelë, mund të themi se këtë vit jemi akoma më të paduruar për këtë event pasi dy këngëtaret tona të preferuara shqiptare do të performojnë.

Sipas “ABCnews”, dy këngëtaret shqiptare, Bebe Rexha dhe Rita Ora, do të jenë mes emrave që do të performojnë gjatës sfilatës, që do të mbahet në Nju-Jork.

Ato do t’i shtohen listës së këngëtareve, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Shaën Mendes dhe The Struts.

Bebe Rexha konfirmoi lajmin emocionues përmes postimit në “InstaStory”, ku shkruante:

“Jam kaq e emocionuar që do të performoj te “Victoria’s Secret”.