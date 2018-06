Mesut Ozil është një ndër futbollistët më të mirë në botë, padyshim edhe kjo gjë ka të mirat e saj, pasi përkthehet në shumë të mëdha parash.

Prej kohësh futbollisti është në lidhje me aktoren e njohur turke Amine Gulse, me të cilën shpesh herë publikon publikon foto në rrjetet e tij sociale, me mbishkrime që tregojnë se janë shumë të lumtur dhe të dashuruar me njëri-tjetrin.

Gjithsesi për t’i treguar Aminesë dashurinë e madhe që ka për të, Ozil i ka blerë një shtëpi e cila kap shifra marramendëse.

Ai i ka blerë Amines një shtëpi në Alacati, qytetin turistik të Turqisë, e cila i ka kushtuar atij plot 1 milionë euro.