Kapiteni i Albiceleste e ka lënë të ardhmen në Kombëtare në ajër pasi që u eliminuan nga Rusia 2018, por ai ka nevojë më shumë se kurrë që tani të jetë në Kombëtare

Nuk do të këtë pensionim nga Kombëtarja tani. Përderisa Argjentina u eliminua nga Botërori në 1/8 e finales të shtunën ku humbën më rezultat 4-3 nga Franca në Kazan, Lionel Messi ishte i qetë.

Pas ndeshjes Javier Mascherano paralajmëroi fundin e karrierës në ndeshje ndërkombëtare në moshën 34 vjeçare dhe këtë e ka konfirmuar edhe Lucas Biglia, por ende nuk ka asnjë lajm nga kapiteni.

Messi e përfundojë ndeshjen kundër Francës me dy asiste, por vuajti shumë dje në mbrëmje në fushë dhe nuk pati shumë ndikim, derisa luajti si 9 fals duke u detyruar ta fusë skuadrën më thellë në sulm.

“Nëse gjërat shkojnë keq, ne duhet të zhdukemi të gjithë nga Kombëtarja”, kishte thënë Messi para kësaj gare. “Do të jetë e vështirë sepse ne jemi bashkë për shumë vite. Ne duhet të mendojmë për këtë Botëror – pasi që ai mund të jetë i fundit”.

Messi i mbushi 31 vjeç javën që lamë pas kurse do ti bëj 35 vjeç kur do të vije Botërori tjetër, që do të mbahet në Katar gjatë nëntorit dhe dhjetorit për shkak të temperaturave të nxehta dhe klimës së rëndë gjatë verës në vendet e Azisë Perëndimore, transmeton GazetaExpress.

“Është e vështirë që ta analizojmë këtë moment”, tha Messi pas zhgënjimit që e pati në East Rutherford. “Gjëja e parë që më vijë në mend është se gjithçka ka përfunduar. Për mua, ndeshjet me Kombëtaren kanë përfunduar”, kishte thënë ai në një vendim të para disa viteve por që theu mendjen.

“Isha në katër finale. Ishte njëra që e desha më se shumti. Nuk funksionoi. Mendojë se me kaq mori fund. Jam shumë i mërzitur. Humba një penallti, kaq ishte”

Dhimbja për Messi ishte e madh pasi që humbi tri finale rënd (Botërorin e vitit 2014 dhe dy finale të Copa Americas më 2015 dhe 2016, si dhe një kupë kontinentale më 2007). Pas disa muajve ai ishte kthyer përsëri në Kombëtare.

Sulmuesi i Barcelonës ishte rikthyer dhe kishte udhëhequr Albicelestet në kualifikime që mëzi kishin arritur që të kualifikoheshin, e ku ishin diku tre trajner të ndryshëm për një periudhë të shkurtër si: Gerardo Martino, Edgardo Bauza dhe krejt në fund Jorge Sampaoli.

I fundit u bë shumë i pasionuar pas Messis dhe lojës se tij brilante saqë Sampaoli udhëtonte vazhdimisht në Barcelonë për ta parë numrin 10 në aksion derisa gjithmonë fliste me pasion për të.

“Ne e kemi lojtarin më të mirë në botë dhe ne duhet të përpiqemi që ta shfrytëzojmë këtë mundësi për ta përfolur atë dhe të bëjmë një lojë brilante edhe kolektivisht”, kishte thënë para ndeshjes Sampaoli.

“Ne kemi bërë taktika të ndryshme – duke e rrethuar atë për të krijuar hapësira për të…ne do të përpiqemi të përdorim gjithçka që do të lejon atë për të arritur më të mirën. Ndonjëherë ja kemi arritur, ndonjëherë jo”.

Në fund, ndoshta Sampaoli nuk arriti që të punojë shumë me skuadrën për të gjetur dhe nxjerrë më të mirën nga skuadra.

Si trajner i Kilit, ai për katër vite kishte arritur të fitojë dy tituj të Copa America. Me Argjentinën, e cila kishte humbur dy finale brenda 13 muajve.

Pavarësisht kritikave në atdhe, Sampaoli është një trajner i cili suksesin e arrit gjatë punës në vazhdimësi, pra duke pasur më shumë kohë e ku ai mund të ndërtojë një skuadër të fortë në të ardhmen – pa kaos dhe pa presion ai di të jetë shumë i mirë në procese afatgjate.

Me Botërorin që ka përfunduar tani, duhet më shumë kohë dhe punë për të ndërtuar një skuadër të Argjentinës, një skuadër në formë me një imazh të freskët. E kësaj skuadre të re duhet ti prijë në zemër të saj Messi.

Botërori i radhës do të jetë pas katër viteve, por në Brazil verën e ardhshme do të mbahet në Copa America, e ku ai e ka mundësinë që ta fiton një trofe me Argjentinën.

Kur ai do të reflektojë për kampanjën në Rusi, Messi duhet ta kuptojë se ata asnjëherë nuk ishin afër për të fituar këtë kampionat dhe se ishte shumë më pak e dhimbshme humbjet e tri finaleve në mes të viteve 2014-2016.

Tani ai e ka një mundësi të re që ta ndërtojë një Argjentinë të re, me Messin në qendër të saj. /Goal/