Balerinat, që trupi i tyre u përdor si lloj tryeze për tu ushqyer Ardit Gjebrea bashkë me një të ftuar në emisionin “E dielë”, ka revoltuar shumë ndjekës të këtij emisioni, ku edhe reagimet mbi këto pamje nuk kanë munguar.

Së fundi ka ardhë edhe një reagim nga Fjolla Spanca, një aktiviste e Kosovës, e cila ka shkruar mbi këtë emision, duke uruar që emisioni i Ardit Gjebresë të mbyllet.

Më poshtë po e sjellim reagimin e saj të plotë që e ka postuar në rrjete sociale.

Trupi asht nder te Dhanunat Hyjnore qe tek ne vjen si amanet! Trupi asht cdo rrenqethje qe na e rrotullon zemren kur tinez vjedhet a dhunohet mishi jone.

Trupi asht ai qoshku’ ku Shpirti endet lirshem dhe merr e jep sinjale diftuese te Frymes sone!

Atyne qe shpirti i asht mlu me petkun e padijes; atyne qe shpirti i asht nxi prej materializmit te shfrenum; atyne qe trupi i asht ba i huej prej mungeses se pershpirtminise, shume kisha dashte me ja u fal nji Pasqyre prej ku kishin me e pa Dritën mrena vetes dheeee se qysh e shuen marrezia Loçken e Zemres!!!

Kam dhimte t’madhe kur i shoh çikat e reja teksa çplohen neveritshëm per t’i plotsue tekat djallezore te disave.

Jo se du me u ngaterrue ne zgjedhjen e gjithsekujt per me ba ca t’i teket me veten; por s’pranoj kurre qe per disa interesa/ cytje bajate modeli i menjeve te hallakatuna me u marre i mireqene dhe gruaja me u perdorun si ato kukullat kineze (kancerogjene) qe e prishin shnetin e fmijve!

P. S. #ArditGjebrea nuk ta kisha uru qe me e pa çiken tande n’qete pozicion! (si keto balerinat) AMA emisionit tand i uroj me zemer sa ma pak financime; pra PARE e pisllik.

U mbyllte. Sa ma shpejt!!!

idhnushem,

Fjolla Spanca.