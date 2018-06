Astrologi Meri njofton se kjo javë do jetë më e gëzueshme për shkak të ndikimit të hënës së re

Hëna e re do sjellë ide të reja dhe vendime të reja, do sjellë një erë të re lirie dhe qetësie, do nxjerrë në pah talentet dhe do sjellë përparime në marrëdhënie sociale.

Komunikimi do jetë çelësi i gëzimit, suksesit, shpresës dhe ndjenjave erotike.

Megjithatë jo gjithçka do shkojë vaj pasi disa prej shenjave do kenë ngarkesë, detyrime, përgjegjësi etj.

Megjithatë ky nuk është rasti i akrepëve të cilët këtë javë siç duket do kalojnë më së miri dhe do u dyfishohen paratë.

Astrologia thotë:

“Akrepi çlirohet nga bllokimi ekonomik, paratë fillojnë të dyfishohen dhe gjen madhështi në karrierë ku fillon publikohet dhe adhurohet“.