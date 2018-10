Gjigandi gjerman Mercedes filloi shitjen e modeleve AMG A 35 4MATIC dhe GLE.

AMG A 35 4MATIC vjen me një turbombushës me katër cilindra 2.0-litërsh me 306 kuaj fuqi dhe një transmetim me shtatë shpejtësi SPEEDSHIFT DCT 7G.

Me këtë agregat, AMG A 35 4MATIC përshpejton deri në 100 km/h për 4.7 sekonda dhe shpejtësia maksimale kufizohet elektronikisht në 250 km/h.

Mercedes gjatë 18 muajve të parë të shitjeve ka përgatitur gjithashtu serinë e kufizuar Edicioni 1 me elementë progresiv të dizajnit të brendshëm dhe të jashtëm sipas dëshirave të klientit dhe çmimi i saj fillestar është 55,364 euro.

Të dy versionet e AMG A 35 4MATIC do të jenë në dispozicion në dyqanet e shitjeve në dhjetor.

Ndërkohë, entuziastë të klasës SUV mund të fillojnë të renditin një Mercedes-Benz GLE të ri, çmimi fillestar i të cilit është 65,807 euro.

GLE vjen me disa opsione motorike, ndër të tjera në variantet me një motor nafte prej 245 dhe një motor me benzinë prej 367 kuaj fuqi.

Nga ana tjetër, versioni benzinë është GLE 450 4MATIC me gjashtë cilindra. AMG A 35 4MATIC i ri shitet me çmim fillestar prej 47,528 euro.