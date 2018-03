Mehmedi para duelit me serbin: ‘Ky është pleshti i radhës, ai vetëm i vdekur është i mirë’

Sazan Mehmedi do të ngjitet në ring me 10 mars të këtij muaji, ku pritet ta sfidojë kampionin aktual të zvicrës në versionin ISKA.

Ai për kundërshtar do ta ketë serbin Branko Kojiç (ISKA kampion aktual) i cili deri tani ka 13 duele nga to vetëm një humbje, tani do të përballet me kikboksierin tonë Shqiptar Sazan Kimbo Mehedi (30 duele vetëm 5 humbje) në Luzern të Zvicrës.

Kimbo nuk ka respekt për serbin me të cilin edhe do ti provojë grushtet me 10 mars, duke shkruar në instagram se:

‘Ky është pleshti i radhës, i cili do han dajak me 10 mars. Vetëm i vdekur është i mirë’

Kimbo për Kampionët Shqiptarë u shpreh:

‘Nuk kam respekt për këtë racë, këta vetëm të vdekur janë të mirë, pasi t’ia marrë titullin këtij do i bëj thirrje publike edhe Michael Smolikut në një revanzh të mundshëm të cilin jam duke e pritur me padurim, dhe për të cilin jam stërvitur shumë dhe po vazhdoj ta bëj. Nuk është se nuk e respektoj serbin si sportist, por si racë, sepse vërtet nuk i kam qejf ata’ përfundoi Kimbo.