Kreatorja e modës, Victoria Beckham, nuk është dukur aspak e gëzuar gjatë pushimeve familjare në Manly të Australisë – raporton The Sun.

Derisa djali Cruz dhe vajza Harper kanë luajtur në plazh me dadon e tyre, dizajnerja është dukur e humbur.

Victoria Beckham wears HEELS at the beach as she treats Harper and Cruz to a day out in Sydney https://t.co/ni8gz71f3e pic.twitter.com/HBNrko2oxE

— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) October 29, 2018