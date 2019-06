Meda dhe bashkëshortja e tij, Lulja janë çifti më i dashur dhe më simpatik.

Dashuria dhe afërsia e tyre është shembulli më i mirë për e gjithë estradën.

Janë protagonistët më të ndjekur të ekranit, të cilët ngjallin kureshtje tek një pjesë e konsiderueshme e publikut.

Ata gjithnjë kanë për çfarë të komentohen dhe gjithmonë del diçka për të shkruar për ta.

Të popullarizuar sa më nuk ka, sa edhe kur nuk bëjnë asgjë përflitet për ta dhe emri i tyre rrjedh nëpër secilin lajm e media.

Veçanërisht, kur i shohim në krahët e njëri tjetrit, nxitin për më shumë vëmendje dhe ndjekje, sepse gjithmonë të japin përshtypjen e çiftit më të bukur.

Aq përshtypje, sa edhe kjo fotografi me të parën na bëri për vete.

E, sa me fat edhe ky Meda, e rrethuar me lule, si në shpirt ashtu edhe me fletë. /Kosovarja/