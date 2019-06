Këngëtari Meda e ka kujtuar Fadil Vokrrin.

Ka kaluar një vit nga vdekja e legjendës Fadil Vokrri dhe emra të njohur të estradës e kanë kujtuar me mall.

Ndër ta edhe këngëtari Meda i cili e ka publikuar një foto të tij në Instagram.

“Nje vit pa ty legjend, fjalt, rreshtat e varegjet per ty nuk mjaftojn, por nje gja eshte rrealitet mbar Kosova e Shqiptaria jane dhe do jen krenar me ty e me veprat tua! I leht te qofte dheu i Kosoves…! Lamtumir miku im”, ishin fjalët e Medës pranë fotos së publikuar në të cilën shihet Vokrri./Lajmi.net/