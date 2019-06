Për Medën, kjo datë është e veçantë.

Meda në këtë ditë feston ditëlindjen, ndërsa pranoi urime nga miqtë dhe kolegët.

Një urim special, atij ia bëri këngëtarja Violeta Kajtazi, e cila e uroi përmes një fotografie në Instagram.

“Urime ditëlindjen vëllaqko. Festofsh 100 vjet me shëndet e me krejt të mirat bashkë me njerzit e tu të zemres”, ka shkruar ajo.

Për ndryshe, Meda është shumë aktiv me këngë të reja dhe me performance në vende të ndryshme. /Lajmi.net/