Rita Ora është një nga këngëtaret më të preferuara dhe të dashura për publikun në mbarë botën.

Ka lindur në Kosovë para se të shkojë në Britaninë e Madhe si fëmijë. Ajo fitoi famë pas nxjerrjes në shitje të albumit debutues, në vitin 2012.

Në disa intervista, këngëtarja ka thënë se “nuk e kam prioritet kryesor” një romancë pasi, është e përqendruar në karrierën muzikore.

Thuhet se u nda me aktorin “Spider-Man”, Andrew Garfield në mars dhe së fundmi raportohet se është lidhur me Liam Paynen.

Ajo ka dhënë një deklaratë për revistën “The Sun”, ku është shprehur se e kishte të vështirë që të lidhej me ndonjë djalë.

“Por nëse është shumë e vështirë, kjo vërtet konfirmon se nuk është koha e duhur. Jam lidhur me çdo njeri me të cilin jam takuar. Por, për të qenë vërtet e sinqertë me ju, tani një marrëdhënie nuk është përparësia ime kryesore. Por unë nuk dua ta lë edhe atë vonë, sepse dua të kem një familje madhe në të ardhmen”– thotë Rita.

Këngëtarja e cila është gati të nisë një turne evropian për albumin e fundit, Phoenix, gjithashtu hodhi poshtë raportet që e lidhin me britanikun.

“Unë e di që njerëzit kanë thënë se kam diçka me Liam Paynen, por ai është një nga njerëzit më të mirë që kam takuar ndonjëherë dhe ne jemi bërë miq të ngushtë. Është e pazakontë të shohësh një djalë dhe një vajzë si miq të ngushtë dhe është e pazakontë që dy njerëz të famshëm të kenë një lidhje dhe jo të lidhin”– u shpreh këngëtarja.