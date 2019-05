Dikur ishin një dyshe që na ofruan një këngë që mbahet në mend shumë gjatë për publikun e gjerë, Dafina Zeqiri dhe Altuna Sejdi Tuna, shkruan “InfoKosova”.

Kënga që ato e sollën titullohej “Vibe” dhe ishte në bashkëpunim edhe me reperin 2 Po 2.

Por, pas disa kohësh që u bë kënga publike dhe që dëgjohej e dëgjohet akoma shumë, këngëtaret Dafina dhe Tuna i dhanë fund miqësisë së tyre.

Shkak i prishjes së raporteve mes tyre ishin disa thashetheme që qarkullonin aso kohe.

Por, këngëtaret tashmë duket se e kanë gjetur një paqe mes vete.

Ishte Dafina ajo e para e cila e uroi Tunën kur kjo kishte mbetur me barrë dhe kur e solli djalin në këtë jetë.

Më pas disi sikur u shua prapë miqësia e tyre, nuk përflitej më e as nuk shiheshin tek sa i pëlqenin apo i komentonin njëra tjetrës nëpër foto e video në rrjetet sociale.

Por, sonte Tuna ka bërë një gjest shumë të mirë karshi Dafinës e cila publikoi dhe këngën e re.

E me këtë rast Tuna e kishte shpërndarë këngën e re të Dafinës nëpër rrjetet sociale duke e lavdëruar atë. Madje Tuna nuk u ndal me kaq, ajo i la dhe një figurë zjarri tek fotografia e Dafinës duke lënë të kuptojmë se Zeqiri me këtë këngë dhe paraqitjen e saj po duket shumë e zjarrtë.

Të jetë ky një fillim i ri dhe i mbarë për dy ish miket? Mbetet ta shohim./InfoKosova/