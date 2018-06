Dashuria ime @bigbastaofficial ka ditelindjen sot! Do kisha thene aq shume gjera per ty sot..por po i zgjedh ate qe sigurt i di ..: Kam pas shume fat te te kem ty “ gjysmen” time. Ty,qe cdo sfide e tejkalon aq lehtesisht me deshiren me te madhe qe ne te tre te jetojme ne harmoni dhe dashuri pa limit..Ty,qe je aq i guximshem qe te jesh gjithmone i pari qe hedh hapa drejt se ardhmes..Ty qe dashuron pa kushte ,dhe jeton ne maximum cdo moment! Me ty jeta eshte nje aventure aq e bukur qe nuk dua ta ndal asnjehere! Liani eshte me fat qe ka nje baba shembull! Te duam me se shumti ❤️#happybirthday #bigbasta

