Fero është kthyer shpejt në fenomen në industrinë e muzikës shqiptare dhe reperi edhe pse mjaft i ri di të bëjë zhurmë si me projektet e tij muzikore po ashtu dhe me lidhjen e tij me modelen Arbenita Ismajli.

Së fundmi modelja, e cila e ka treguar qartë tashmë se është një prej suportueseve më të mëdha të reperit, ka postuar një video mjaft sensuale.

Ajo që na bëri përshtypje ishte se tashmë hiti i reperit “A pe din qysh” është shtuar në opsionin e Instagram Music, një prej opsioneve më të fundit të Instagram, ku videove të stories mund t’u shtohet muzikë.