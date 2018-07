Pa të brendshme, provokuese, një fustan dalldisës…

Kejvina Kthjella ishte një tërrmet për Tv Klan dhe ndjekësit e emiosionit ‘Xing’.

Bukuroshja bionde nuk e mendoi dy herë të nxirte në shesh ‘zogun’.

Pas performancës së saj që u përfol shumë në media ajo ka reagur me anë të një postimi ku paralajmëron se herës tjetër do dalë me pantallona ushtarake.

‘Se pari dua te falenderoj Tv Klan, Ermal Mamaqin dhe stafin e Xing me Ermalin qe me mundesuan te jem edhe une pjese e emisionit.

Se dyti dua te hedh poshte te gjithe aludimet sipas te cilave kam kercyer pa mbathje.

Kam pare postimet neper rrjete sociale per sa i perket kesaj teme.

Dua te them se askush nuk duhet te arrije ne perfundime pa qene i sigurt per cka po flet.

Jane pikerisht paragjykimet e hamendesimet pa baza, qe na pengojne nga te qenit nje shoqeri e civilizuar.

Mendja e hapur eshte ajo cka i ndan njerzit ne te tille apo jo.

I jam mirenjohese Perendise per pamjen time, e cila eshte karakteristike thelbesore ne karrieren qe kam nisur por dua te shtoj se jam ketu ku jam pasi nuk jam ndalur perpara asnje sfide, kam luftuar shume per te realizuar endrrat e mia.

E me kohen do dale ne pah edhe kjo.

Se fundmi, por jo nga rendesia, ju jam mirenjohese dhe i falenderoj nga zemra te gjthe ata qe me kan mbeshtetur ne cdo rrugetim qe kam marre e vazhdojne ta bejne.

Familja im, miqte e mi, e te gjithe ju.

Faleminderit PS: Do flas me Ermalin dhe javën tjeter do vesh pantallona ushtarake’-shkruan modelja sexy në postimin e saj drejtuar kritikëve të saj.