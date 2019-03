Ganimete Abazi, e njohur si Ganja, dikur këndonte me Shemin e grupit “Ilirët”.

Ajo u bë shumë e njohur në vitet e 90-ta.

Ganja, këngëtarja me zërin e veçantë, është ndër ata emra që vazhdojnë të mbesin në tregun e muzikës.

Ganja, u aktualizua së tepërmi me këngën me titull “Mirupafshim”, këngë kjo që i dha popullaritet gjithandej, këngë që edhe sot e kësaj dite dëgjohet me ëndje.

“Mirupafshim” erdhi para, e kënga e saj e fundit mban titullin “Mos u pafshim”.

Kujt ia dedikoj? Kosovës, ndonjë mashkulli, apo?/Kosovarja/