Është shumë intresante dhe mjaft e çuditshme se si Trimi nuk është parë apo kapur mat me asnjë femër, shkruan “InfoKosova”.

Pse kaq diskret është ky djaloah, kur e dim se është mjaft sharmant dhe i ëmbël dhe aq shumë fansa femra ka pas vetes.

E kuptojm që ai nuk do me ndërtu famë në kurriz të një lidhjes me një femër e duke krijuar skandale e thashetheme ndaj tij.

Deri më tani një karrierë të pastër e të sukseshme, shumë nga këngët e tij janë shëndërruar në hite, kënga e fundit e cila është miksuar me këngën “200 ditë” të grupit TNT po pritet shumë mirë edhe më tej.

Por na begason fakti se ai shpesh shihet në shoqëri të meahkujve dhe rrallë me femra edhe pse në videoklipe ndryshe shfaqet i rrethuar me to.

Edhe këtë herë ai shihet afër një pishines duke u argëtuar me disa shokë, ku njërin prej tyre e hedh në pishinë. /InfoKosova/.