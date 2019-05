Janë disa nga emrat e show bizit që vetëm me provokime apo edhe bëjnë ndonjë skndal për të arritur vëmendje, shkruan, “InfoKosova”.

Vildanja sbquhet për linjat trupore , për pamjën, por nuk është e gjitha natyrale, pasi që ka ndërhyrje të mëdha në fytyrë dhe trup.

Ajo tash e sa kohë jeton në Amerikë, kemi parë që ka realizuar sete fotografike, po jo konkretusht të ndonjë brendi, modelja nuk është oarë as në ndonjë aktivitet rreth modes, shtohet pyetja si jeton ajo në një jetë luksoze e pa punë.

Javë më parë u pa e shoqëruar me ish të dashurin miliarder të Morena Tarakut, dhe mediat normalisjt se do shkruajn se çfarë ka në mes tyre, modelja pa asnje pikë turpi përdori fjalë fyese ndaj gazetarëve , pse treguan një të vërtetë.

Çfarë mund ta lidh Vildanën me Sashën vetëm parat, koha është ajo që I lëm të vërtetoj çdo gjë, por pas të gjitha këtyre, ajo vazhdon normalitetin me provokimet, të pasmet që ka fokusuar, po i krahason me pjeshk. /InfoKosova/.