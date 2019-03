Kapiteni i Kombëtares shqiptare, Mërgim Mavraj pati një eksperiencë të shkurtër këtë sezon në Greqi me Arisin e Selanikut.

Pa u mbushur ende 3 muaj nga kjo aventurë, shqiptari ndërpreu kontratën dhe u largua sërish në Gjermani, kësaj here te Ingolshtadi.

Së fundmi, futbollisti shqiptar ka folur për të shkuarën duke prekur edhe arsyen pse u largua aq papritur nga Greqia.

Gjatë një interviste për “Telesport” ai tregon:

“Nga Greqia ika shumë shpejt sepse arsyeja kryesore ishte se nuk kishte Xhami për tu falur.

E them me plot sinqeritet, sepse jeta e futbollistit nuk është vetëm loja në fushë.

Janë dhe shumë orë të tjera që njeriu i kalon në jetën private, dhe mua më mungonte shumë Xhamia.

Nuk kishte Xhami fare aty. Unë isha mësuar me këtë gjë, me vëllezërit e mi, me gjëra që më relaksojnë jashtë futbollit me pas ato aktivitet e mija, që janë të lidhura me fenë time, me shokët e mi.

Nuk isha aty për pushim dhe nuk e kisha ndërmend të bëja jetë luksoze të shkoja çdo ditë në plazh, por kisha synime.

Këto nuk u përputhën në fund fare. Nuk ika me ndonjë keqardhje apo keqkuptim, trajneri nuk pati dëshirë fare, por i thashë ose iki ose e lë futbollin. Kështu që nuk u lashë zgjidhje tjetër”.