Matoshi fton Grupin e deputetëve të pavarur ta votojnë Demarkacionin

Këshilltari i kryeministrit Ramush Haradinaj, Halil Matoshi ka ftuar Grupin e deputetëve të pavarur të votojnë pro Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi.

Matoshi shkruan se ky grup i shkëputur nga Vetëvendosja nuk ka asnjë arsye që sot të mos e votojë Demarkacionin.

Lexoni të plotë postimin e tij:

“Krahu i moderuar që u shkëput nga Lëvizja Vetëvendosje, Ymeri, Molliqaj, Sejdiu, Gorani etj. nuk e kanë asnjë arsye sot, as morale dhe as ideologjie, për të mos e votu demarkacionin. Ku grupim politik (deputetë të pavarur) duhet ta justifikojë para qytetarëve daljen nga organizata e Albin Kurtit, me sjellje të përgjegjshme dhe profil politik qytetar!

Nëse mbetët peng i ideologjisë revolucionare dhe “Jo” – së ndaj të gjitha proceseve që po kalon vendi, atëherë ky grup deputetësh që nesër mund të bëhet parti politike, do të vuaj i eklipsuar nga organizata amë dhe nuk do të ketë ofertë politike për qytetarët, por do të mbetët kopje e zbehtë e Lëvizjes!

Vota për demarkacionin i nxjerr ata nga mistika dhe konspiracioni, në rrafshin e realpolitikës! I ngrit ata mbi interesat partikulare dhe individuale dhe i rreshton në mbrojtje të Republikës!

Jepni krahë Kosovës!”.