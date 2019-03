Për ta ngritur përsëri markën e Maseratit, kompania ka vendosur të prodhojë modele të reja.

Në mesin e modeleve të reja, Maserati do të zavendësojë ‘GranTurismo’me një tip të ri sportiv.

Pas bisedës me një zëdhënës të Maseratit në garën e këtij viti në Gjenevë të vitit 2019, CarBuzz ka konfirmuar që një çift sportiv me dy dyer do të debutojë në vitin e ardhshëm.

Maserati aktualisht po përgatit fabrikën e tij në Modena të Italisë, për të ndërtuar makinat sportive dhe prodhimi besohet të fillojë në vitin 2020.