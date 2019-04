Çifti i njohur i vallëzimit Jenna Johsnon dhe Val Chmerkovskiy i kanë dhënë fund beqarisë.

Ata kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë në Ranchio Palo Verdes të Kalifornisë.

Dyshja të cilët janë pjesë e spektaklit amerikan të ‘Dancing With the Stars’ bën një ceremoni të thjeshtë martesore me pak të ftuar derisa ata të dy dukeshin plotë shkëlqim, Jenna mahnitëse në vello të bardhë dhe Val elegant në kostum të zi.

Çifti u fejuan në qeshor të vitit të kaluar në Venecie të Italisë ndërsa janë në lidhje që nga viti 2015./Indeksonline/