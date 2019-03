Muaji mars po mbaron, por sipas astrologëve, ai do të jetë shumë fatsjellës për tre nga shenjat e horoskopit.

Për shenjat e Dashit, Shigjetarit dhe Bricjapit, këto ditë do të jenë mjaft të bukura.

Dashi:

Më në fund do të gjeni qetësinë për të cilën keni patur nevojë. Do ju vijnë disa mundësi që nuk do mund t’i refuzoni. Sa i përket ekonomisë, do keni rritje.

Shigjetari:

Po kaloni një periudhë të zymtë dhe ndoshta kjo dhe për fajin tuaj. Përpiquni t’i kuptoni njerëzit më shumë. Jo gjithmonë ata mund të kenë gabim.

Nëse merrni këto nisma, këto ditë kanë për të qenë me të vërtetë të bukura. Rritje pritet sa i përket financave.

Bricjapi:

Padyshim që ky muaj ka qenë mjaft stresues për ju, kjo dhe për shkak të ndikimit të Saturnit.

Ju si Bricjap jeni natyrë e ndjeshme, por këto ditë do të ndiheni më të fortë se kurrë. Do gjeni përgjigjet e pyetjeve që prisnit. Një “boom” lajmesh të mira pritet t’ju vijnë.