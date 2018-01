Marca: PSG refuzon shkëmbimin Neymar-Cristiano Ronaldo

PSG vazhdon të mohojë të gjitha informacionet për të ardhmen e Neymarit

Klubi francez duket se është shumë i qetë, sepse vazhdon të këmbëngul se sulmuesi dhe babai i tij janë të lumtur në Paris.

Ata i hedhin poshtë shkrimet e këto ditëve ditë për një kalim të futbollistit për tek Real Madridi.

Madje, sipas burimeve të afërta të klubit francez me revistën spanjolle, MARCA, thonë se parisienët nuk po pranojnë që edhe të bë ndërrimin edhe me Cristiano Ronaldon.

“Është e pamundur të ndodh kjo. Neymar do të mbetet te PSG. Nuk pranojmë shkëmbim me Ronaldon”, tha një burim i afërt me MARCA-n.

Neymar raportohet se është i pakënaqur me situatën në klubin parisien dhe kjo kulmoi me prishjen e marrëdhënies me sulmuesin, Edinson Cavanin dhe trajnerin, Unai Emeryn.

Ndryshe, edhe Ronaldo thuhet se do të largohet prej Real Madridit gjatë afatit kalimtar të verës.