Legjenda argjentinase e futbollit, Diego Maradona, ka dalë në mbrojtje të Lionel Messit, pasi superylli i Barcelonës e humbi penalltinë në ndeshjen kundër Islandës.

Në barazimin (1-1) e dy përfaqësueseve që bëjnë pjesë në Grupin D, lojtari kryesor i Albicelestëve e pati shansin ta shënonte golin e epërsisë, mirëpo portieri kundërshtar, Hannes Halldorsson, ia mbrojti penalltinë.

Cristiano Ronaldo scores a penalty against David De Gea the best goalkeeper in the world.

Lionel Messi misses a penalty from 12 yards against a 34-year-old film director. #Iceland #ARGvICE #WorldCup2018 pic.twitter.com/zier1ujwMC

— Neo (@WakeUpNeo__) June 16, 2018