Madonna do të jetë mysafire në Eurovision Song Contest në Izrael.

Madonna njoftoi të martën vendimin e saj për të kënduar në Eurovision Song Contest në Izrael këtë javë, duke thënë se ajo gjithmonë do të flasë për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe shpreson të shohë “një rrugë të re drejt paqes”.

Madonna do të bëjë një paraqitje si mysafire të shtunën gjatë finaleve të Eurovisionit në Tel Aviv. Vendi ka bërë thirrje për një bojkot nga aktivistët pro-palestinezë, të cilët duan që kompanitë, interpretuesit dhe qeveritë të çlirohen nga Izraeli, raporton “Reuters”.

Gara e famshme e Eurovisionit përmban muzikantë nga më shumë se 40 vende dhe u shikua vitin e kaluar nga rreth 189 milionë shikues në rreth 50 vende evropiane.

Në komentin e saj të parë mbi vendimin e saj për të kënduar në këtë ngjarje, Madonna tha se ajo ishte një mbështetëse e të gjitha të drejtave të njeriut.

“Nuk do të ndalem kurrë të luaj muzikë që i përshtatet agjendës politike të dikujt, as nuk do të ndalem të flasim kundër shkeljeve të të drejtave të njeriut kudo që të jetë në botë,” tha këngëtarja në një deklaratë për Reuters.

“Zemra ime prishet sa herë që dëgjoj për jetën e pafajshme që humbet në këtë rajon dhe dhunën që shpesh përjetësohet për t’iu përshtatur qëllimeve politike të njerëzve që përfitojnë nga ky konflikt i lashtë. Shpresoj dhe lutemi që së shpejti do të shpëtojmë nga ky cikël i tmerrshëm i shkatërrimit dhe do të krijojmë një rrugë të re drejt paqes “, shtoi ajo.

Izraeli po pret konkursin e Eurovizionit pasi këngëtarja lokale Netta Barzilai fitoi vitin e kaluar. Vendi fitues zakonisht është nikoqir në vitin e ardhshëm.

Madonna, 60 vjeç, pritet të luajë dy këngë në Tel Aviv, një nga albumi i saj i ardhshëm “Madame X” që do të dalë në qershor. Ajo kishte marrë turne botërore në Izrael në vitin 2009 dhe 2012 dhe është një ndjekës i formës mistike të judaizmit të quajtur Kabala. /Lajmi.net/