Lumi B është një reper mjaft i pëlqyer, i cili me këngët e fundit atë në bashkëpunim me Dafina Zeqirin ‘Lule Lule’ dhe këngën ‘Kiss Kiss’ në bashkëpunim me reperin Ledri Vula ka ‘goditur’ furishëm në këtë sezonë veror.

Ai përpos se është një reper i suksesshëm, duket mjaft ‘rehat’ edhe në jetën private.

Lumi është baba i një djali që quhet Blini, dhe reperi paraqitet shpesh me të.

Së fundmi ka qenë bashkëshortja e reperit që ka publikuar një fotografi të Lumit me djalin duke shkruar ‘Jeta ime në një foto’. /Indeksonline/