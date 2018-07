Epo kur vjen fjala për të krijuar episode të papritura për Vip-at e showbizz-it e kush më mirë se Olti Curri mund ta bëjë këtë?

Së fundmi me një postim në Instastory, blogeri ka bërë një krahasim që me siguri ju do të qeshni me të madhe.

Në një anë Rita Ora dhe Iggy Azalea ndërsa nga ana tjetër dy biondet e infiltruara në filmin “White Chick’s” të luajtur nga aktorët e humorit Marlon Wayans dhe Shawn Wayans.

Me siguri po qeshni! Olti ka goditur përsëri në shenjë me këtë krahasim.