Reperja Loredana Zefi ka publikuar datat e koncerteve që do të performojë këtë verë.

Edhe pse ajo është akuzuar për zhvatje parash po vazhdon të udhëtojë në botë dhe askush nuk po ia ndalon.

Së fundi, në rrjetin e saj social ‘Instagram’, Loredana ka postuar datat e koncerteve, kur krahas vendeve të huaja ajo do të vije edhe në Kosovë.

Me datën 8 gusht Loredana bashk me Mozzikun do të performojnë në diskoteken ‘Zone Club’, këtu në Prishtinë.