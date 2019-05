Reperja Loredana Zefi ka thyer heshtjen për skandalin që tronditi Kosovën dhe Zvicrën duke folur para mediave. Zefi është deklaruar se paratë që janë marrë nuk janë marrë me dhunë.

“Kum ardhë faleminderit që keni ardhë e keni gjetë kohën për mem dëgju’, filloi ajo.

“Pika e parë është unë jam këtu për shkak që jam te gjiru ni spot, është planiifiku shumë ma herët për shkak se nuk kemi shqetësime ose arsye për me shty këtë spot.

Në bazë të mediave që kum lexu unë muj me thanë që do sene janë ndryshe do ndryshe unë kum ardhme sqaru qet sen për mu cka është me rëndësi shteti shqiptar, gjerman, Zvicrën prej asni personi nuk janë marrë paret me dhunë me mashtrime me kërcënime, këto pare që kanë jhi shumën nuk e di, janë marrë me vullnet prej anës tjetër, okej qekjo është e para”, shton reperja.

“E dyta ky sen ka fillu 2016, unë nuk kam qenë e involume dhe nuk kam ditë kurgjo për këtë rast, 2018 këto pjesë të anëtarevë të familjes Zefi më kanë tregu që 2018 është mundësia me e mbyllë këtë post, nuk e di cka kanë bo këta persona në mes të vetit.

Po në 2018 ku unë kam marrë vesh për këtë rast, jam kanë në gjendje me I ndihmu familja është mbi të gjitha, nuk më intereson mediat nuk më itnerson muzika kur është puna për familjent me dmth që unë edhe pse nëpër media kam dalë po kjo është familja jem.

Dhe unë jam e kënaqt dhe gjithmonë kam me qenë lojale mas familjes në kohë të mira dhe të vështira, unë jam rrit me një familje shumë të madhe I kam 7 vëllazën dhe dy motra, po baba jem na ka mësu që kurgjo nuk është ma e shtrejtë se familja, ju mundeni me qenë me mu dhe mundeni me qenë jo me mu”, shton tutje.

“Besoni dhe mësoni që nuk janë këto sene të vërteta po rasti ka mu sqaru dhe ma merr menja që do pak si shumë fjalë kanë me ndryshu.

Është e vërtetë që kum dhanë deklarata në polcii, po unë e mbyllur nuk jam kanë asnjëherë, unë kam qenë në deklaratë, burri jem më ka prit jashtë, këta e kam shumë lojal, më ka leju me shumë në shtëpinë time ku ka qenë vajza ime.

Përndryshe, seni që unë e kam ardh këtu me ju deklaru juve me ju kallxu juve, paret nuk janë marrë me dhunë, me kërcënime, pala tjetër e ka pranu dhe e ka bë me plot dëshirën e saj”, përfundoi reperja./GazetaExpress