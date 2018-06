Siç duket, Linda Rei e ka vendosur që këtë vit të jetë në qendër të vëmendjes mediatike dhe herë me historitë e saj të dashurisë, që nisin me një djalë e përfundojnë me një tjetër, herë me skandalet në produksione të ndryshme, ka arritur t’i dalë e saja.

Këtë herë ajo ka publikuar një foto në InstaStory, ku “është kapur” me moderatorin Kelvi Kadilli dhe një foto që ai ka publikuar në rrjetet sociale.

Më konkretisht, Linda komenton diçka nën pantallonat e Kelvinit, e cila nuk duket aspak normale në foto.

Teksa shton dy sy në atë që ka publikuar, Linda shkruan:

“Sa të bukura këto pantallonat more Kelvi”

Në fakt, pantallonat të bukura janë, por siç duket, asaj po i pëlqekan edhe të tjera gjëra, përtej pantallonave.