Ligji për veturat 10 vite të vjetra që po i shkatërron qytetarët e Kosovës

Që nga 1 janari i vitit 2018, qeveria mori vendi që ta fus sërish në fuqi ligjin për importin e veturave nga jasht me vjetërsi 10 vite.

Edhe pse pagat mesatare në Kosovë janë ndër më të ulëtat në botë, papunësia që është shumë e madhe dhe secilën herë në rritje, po i dëmton shumë qytetarët për ta pasur një veturë mesatare ose të dobët, shkaktar i ligjeve dëmtuese për qytetarët e Kosovës.

Edhe pse është futur ky ligj në fuqi dhe e pamundëson një njeri me pagë aq të ulët ta ket një veturë mesatare, përse nuk i largojnë taksat për doganimin e veturave te reja si në shumicën e vendeve të botës për transportin e veturave 10 vite të vjetra ?

Qeveria kushtëzon qytetarët që mund të sjellin vetura në vend vetëm 10 vite më të vjetra dhe nuk bënë asnjë lirim nga doganimi dhe taksat tjera, gjë që buxheti i qytetarëve të Kosovës e pamundëson që ta ket një veturë të tillë shkaku i taksave të larta që ta kthej atë veturë në targat RKS, shkruan InfoKosova.

I bëjmë thirrje publike qeverisë së Kosovës dhe organeve kompetente që ta liroj në maksimalisht ose edhe ti largoj të tëra këto taksa për veturat sa më të reja që hyjnë në Republikën e Kosovës dhe që duan ti kenë targat RKS, kjo do ishte në të mirën e vendit tonë dhe qytetarëve të Kosovës, sepse do largohen veturat e vjetra që po e ndotin maksimalisht ambientin dhe do bëhemi vendi me veturat më të bukura.

Qytetarë të nderuar, ju lutemi që këtë artikull ta shpërndani sa më shumë, që të ketë ndikim edhe tek organet qeverisëse./InfoKosova/