Kjo është vogëlushja që lexon Kuran edhe pse ka humbur shikimin nga një shpërthim.

Ajo ka humbur shikimin nga një shpërthim izraelit, por fatmirësht vogëlushja nga Palestina ka shpëtuar, madje arrin ta lexojë Kuranin me anë të alfabetit Braj.

Historinë e këtij engjëlli e ka rrëfyer blogeri, Aman Ali në rrjetin e tij social Facebook.

“Kam kaluar rreth një javë kohët e fundit në Bregun Perëndimor duke udhëtuar me Penny Appeal USA për të parë që po bëjnë në Friends of the Blind, një shkollë për fëmijët e verbër në Ramallah.

Këto libra shkollorë që përdorin këta fëmijë janë të shtypura në shtëpi në printera me alfabet Braj të veçantë për shkak të vështirësive për të gjetur libra islamikë dhe arabë në Braj në mbarë botën.

Sistemi arsimor palestinez nuk ka burime të mjaftueshme për të financuar këtë shkollë, kështu që PennyAppeal USA po rritet për t’i mbështetur ato.

Është e qartë se si secili prej nesh dëshiron paqen në Palestinë.

Pjesa tjetër e botës mund t’i ketë hedhur një sy të verbër, por këtu është një mundësi për të rritur sjelljen e dritës për këta fëmijë, që dëshirojnë të shohin një të ardhme më të mirë.

Kam kaq shumë histori që unë jam i ngazëllyer për të ndarë me ju për udhëtimet e mia nëpër Palestinë.

E njëra nga to është edhe kjo video e kësaj vajze e cila arrin ta lexojë Kuranin edhe pse nuk sheh”.