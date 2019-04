Ajo është ikonë bukurie, një nga emrat e pa perëndueshëm të muzikës dhe një modele e përsosur e elegancës, feminizmit dhe delikatesës.

Këngëtarja Leonora jakupi është në mendjen e njerëzve edhe atëherë kur nuk bënë asgjë, kur nuk është fare prezente as me këngë, as me videoklipe, as në ndonjë fushatë publicitare.

Ka shumë interes edhe për jetën private të Leonores, për çka publiku di pak, për të mos thënë asgjë. Në këtë pikë, këngëtarja ka qenë përherë tejet e rezervuar.

Ajo e ka një dashuri të madhe të madhe, e që është mbesa e saj Morea.

Për Morenë, Leonora shpesh e luan edhe rolin e tezes e edhe të nënës.