Këngëtarja Leonora Jakupi ishte e ftuara e radhës në emisionin n’Kosovë Show.

Këngëtarja gjatë emisionit tregoi disa histori nga koha e luftës se çka ka përjetuar si dhe ajo tregoj se ka kënduar gjatë luftës, këngëtarja u pyet se a po e merr pensionin e veteraneve si në shaka, dhe a është veterane.

Leonora tha:’Jo s’jom, unë nuka kisha guxu me mendu me kon veterane, a din çka don me thon fjala veteran, mendoj se duhet me u kategorizu njerëzit për veteran të gjithë kanë dhënë mund dikush ka sjellë bukë, ujë, batanije për ushtar, të gjithë janë kontribues dhënës por duhet me u nda në kategori, duhesh me e vesh uniformën me ia kthy pushkën armikut për me qenë veteran’.